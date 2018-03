Magistrale Mbappé prijst samenwerking: ‘Dit was veelbelovend’

Kylian Mbappé kreeg dinsdagavond in de oefenwedstrijd tegen Rusland bij Frankrijk de kans in de punt van de aanval. Het supertalent van Paris Saint-Germain werd in Sint-Petersburg geflankeerd door Anthony Martial en Ousmane Dembélé en stelde met twee doelpunten absoluut niet teleur. Mbappé is bijzonder te spreken over de samenwerking met Martial en Dembélé.

Bondscoach Didier Deschamps koos vorige week tegen Colombia (2-3 nederlaag) in de spits nog voor Olivier Giroud. Mbappé kwam toen vanaf de zijkant, maar mocht tegen Rusland opdraven in de punt van de aanval. Hij opende de score na een pass van Paul Pogba en bepaalde in de tweede helft de 1-3 eindstand, door na een fraaie individuele actie raak te schieten. "Ik ben erg blij. Het belangrijkste was echter de overwinning", wordt Mbappé geciteerd door Manchester Evening News.

Martial en Dembélé belandden in tegenstelling tot Mbappé niet op het scorebord, maar laatstgenoemde vond de samenwerking uitstekend verlopen. "Ik speelde met voetballers die makkelijk combineren", vervolgt de negentienjarige spits. "Het is eenvoudig om met Ousmane en Anthony te spelen. We moeten elkaar nog beter leren begrijpen, maar ik denk dat dit veelbelovend was."

Frankrijk is op het WK in de groepsfase ingedeeld bij Australië, Peru en Denemarken en speelt daarvoor nog vriendschappelijk tegen Ierland, Italië en de Verenigde Staten. Deschamps zal die oefenduels voornamelijk aangrijpen om een oplossing te vinden voor het luxeprobleem dat hij voorin heeft: naast Mbappé, Martial en Dembélé heeft de oefenmeester immers ook nog onder anderen de eerder genoemde Giroud, Thomas Lemar en Antoine Griezmann achter de hand.