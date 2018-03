‘Zolang zij in vorm zijn, moet Neymar genoegen nemen met brons’

Een van de belangrijkste redenen om Barcelona vorig jaar te verlaten voor Paris Saint-Germain, was voor Neymar om uit de schaduw van Lionel Messi te stappen. De Braziliaan wilde de grote uitblinker zijn in de ploeg en dat kon niet in het Camp Nou. In Parijs denkt Neymar een betere kans te maken op het winnen van de Ballon d’Or. Maar zolang Messi en Cristiano Ronaldo op dezelfde manier blijven presteren zal de Braziliaan kansloos zijn, zo denkt oud-international Roberto Carlos.

Roberto Carlos denkt dat zijn landgenoot er goed aan heeft gedaan om Barcelona te verlaten, al vergroot het zijn kansen op het winnen van de prestigieuze Ballon d’Or niet. “Ik denk dat het goed van hem was om voor PSG te tekenen”, zegt de voormalig linksback van onder meer Real Madrid in gesprek met France Football. “Om de beste ter wereld te worden moest hij Barcelona verlaten, want daar speelt Messi. Maar zolang Messi en Ronaldo in vorm zijn, zal hij genoegen moeten nemen met de derde plaats.”

Messi en Ronaldo wonnen allebei vijf keer de Ballon d’Or in de afgelopen tien jaar. Ronaldo was de laatste winnaar van de individuele prijs. “Het is ook voor Real Madrid een ongelooflijk en historisch jaar, met vijf prijzen”, reageerde de Portugees onlangs. “Bovendien won ik mijn vijfde Ballon d’Or en mijn tweede The Best. Ik draag deze prijzen ook op aan mijn vier kinderen. Dat is ook een record, drie kinderen in drie maanden tijd. We moeten onze eer verdedigen, er komt altijd een Portugees in aanmerking. Ik denk en zeg altijd dat ik de beste ben, wat men ook zegt, en ik laat het ook zien.”