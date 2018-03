‘Messi moet geen kritiek krijgen, je moet God juist bedanken dat hij er is’

Zonder Lionel Messi ging Argentinië dinsdagavond met maar liefst 6-1 onderuit in de oefeninterland tegen Spanje. Diego Costa was in het Wanda Metropolitano één keer trefzeker en liet zich na afloop niet al te lovend uit over de Argentijnse formatie. Volgens de spits van Atlético Madrid is het vrij apart dat Messi kritiek krijgt over zijn functioneren bij Argentinië.

“Je moet alle aspecten analyseren. Messi wordt door de Argentijnen vaak bekritiseerd. Maar je kunt wel stellen dat Argentinië een andere ploeg is als hij er niet bij is. Een speler als Messi moet geen kritiek krijgen, je moet God juist bedanken dat hij er is”, zegt Costa in gesprek met verschillende Spaanse media. Vanwege hamstringklachten was Messi dinsdagavond niet van de partij in Madrid.

Hij miste een aantal dagen eerder ook de oefeninterland tegen Italië, die door Argentinië met 2-0 gewonnen werd. “Messi moet altijd goed behandeld worden. Zelfs als hij bij het Argentijnse team een slechte wedstrijd speelt, maakt hij nog het verschil op het veld”, stelt de spits, die deze week terugkeerde bij de Spaanse ploeg. “Dit team wil weer iets groots presteren. Ik heb zes maanden een slechte tijd gehad, maar ik wist dat ik terug zou keren en het weer goed zou doen.”