Lofzang houdt aan: ‘Je hoeft geen meestervoorspeller te zijn om dat te roepen’

Matthijs de Ligt heeft veel lof geoogst met zijn optreden van maandagavond tegen Portugal. De Oranje-verdediger maakte in defensief opzicht een betrouwbare indruk en was bovendien goed voor twee assists in het met 0-3 gewonnen oefenduel. John Heitinga heeft mooie woorden over voor de achttienjarige Ajacied en prijst met name diens mentale weerbaarheid.

De oud-international verwijst naar de debuutwedstrijd van De Ligt in het Nederlands elftal, in maart vorig jaar. Hij werd destijds in het EK-kwalificatieduel met Bulgarije voor de leeuwen gegooid door toenmalig bondscoach Danny Blind en viel toen door de mand. "Het beruchte debuut tegen Bulgarije was pas een jaar geleden. Als je uit zoiets negatiefs iets positiefs kunt halen - ultieme leermomenten - dan zit het wel goed", vertelt Heitinga tegenover De Telegraaf.

"Hij heeft zich ook na de rode kaart bij Marokko door niets of niemand laten gek maken en is onverstoorbaar doorgegaan met waar hij goed in is: verdedigen. Sterker nog, in een jaar tijd is hij van een jongen een man geworden en een nog betere en completere verdediger geworden", vervolgt de voormalig verdediger van onder meer Ajax.



Heitinga leerde De Ligt kennen in de jeugdopleiding van Ajax. "Matthijs is een voorbeeldprof, elke seconde van de dag bezig om zich te ontwikkelen, dus is het een genot om hem dingen aan te reiken. Je hoeft geen meestervoorspeller te zijn om te roepen dat hij een mooie voetbaltoekomst voor zich heeft."