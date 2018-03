Agüero benadrukt: ‘Als mijn contract afloopt, keer ik terug naar Argentinië’

Sergio Agüero verruilde Independiente in 2006 voor Atlético Madrid. Via los Colchoneros kwam de Argentijnse aanvaller vijf jaar later bij Manchester City terecht, waar hij nog een contract tot medio 2020 heeft. Als die verbintenis over twee jaar afloopt, wil Agüero graag terugkeren bij zijn jeugdliefde.

“Wanneer mijn contract bij Manchester City in 2020 afloopt, zal ik terugkeren naar Argentinië. Ik zal dan naar Independiente vertrekken”, zegt Agüero in gesprek met FOX Sports. Het is niet de eerste keer dat de aanvaller zijn wens bekendmaakt om terug te keren bij Independiente. Agüero zei eerder al dat hij na Manchester City voor geen andere club dan Independiente zou spelen. In eerste instantie was het plan om in 2019 terug te keren naar Argentinië.

In januari 2017 brak Agüero zijn contract bij Manchester City open, waardoor hij momenteel vastligt tot medio 2020. “Ik heb altijd gezegd dat ik naar Independiente wil terugkeren. En dat ga ik ook doen. Ik keer terug naar Independiente zodra mijn contract met Manchester City is afgelopen. Ik wil niet terugkeren als ik te oud ben”, sprak de 29-jarige aanvaller in 2015 tegenover So Foot. Komende zomer neemt hij, zoals het er nu naar uiziet, met Argentinië deel aan het WK in Rusland.

“Ik voel dat het Argentijnse team iets schuldig ben. De enige manier hoe ik dat kan oplossen, is door komende zomer het WK te winnen”, stelt Agüero, die in 2014 met Argentinië de WK-finale verloor van Duitsland. Dinsdagavond nemen de Argentijnen het in Madrid op tegen Spanje. Het is onduidelijk of Agüero mee kan spelen in die oefeninterland, omdat hij net is teruggekeerd van een knieblessure.