‘Bayern München loopt blauwtje en wil per se Duitstalige trainer’

Bayern München heeft een blauwtje gelopen bij Thomas Tuchel, zo meldt BILD zaterdagavond. Volgens de Duitse sportkrant zag der Rekordmeister in de ex-trainer van Borussia Dortmund de ideale opvolger van Jupp Heynckes, die aan het einde van dit seizoen met pensioen gaat. Tuchel heeft naar verluidt echter geen oren naar een dienstverband in de Allianz Arena.

Tuchel zit nadat hij in mei vorig jaar ontslagen werd door Borussia Dortmund nog altijd zonder club, maar hij zou zijn zinnen hebben gezet op een stap naar het buitenland. Zijn naam wordt in de Duitse media onder meer gelinkt aan Arsenal en Chelsea. Bayern zou Tuchel al geruime tijd bewonderen, maar zal nu dus verder moeten kijken.

De namen van Julian Nagelsmann (TSG Hoffenheim), Jürgen Klopp (Liverpool) en Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig) circuleren ook rond op de burelen van de Duitse recordkampioen. Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino is geen optie, omdat de club uit München per se een coach wil hebben die de Duitse taal machtig is.

Bayern zou nog voordat het nul op het rekest kreeg van Tuchel bij Heynckes het verzoek hebben neergelegd om een langer verblijf toch te overwegen. De 72-jarige keuzeheer presteert sinds hij in oktober vorig jaar werd aangesteld als opvolger van Carlo Ancelotti uitstekend, maar lijkt niet voornemens zijn pensioen nog langer uit te stellen.