Ex-Ajacied blikt terug: ‘Ik kwam in een donkere wereld, werd paranoïde’

Mike van der Hoorn maakte in de zomer van 2013 voor 3,8 miljoen euro de overstap van FC Utrecht naar Ajax. De verdediger tekende een contract voor vier jaar, maar wist nimmer uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler. Het kwam hard aan dat Van der Hoorn op een gegeven moment zijn minuten moest maken bij de beloften.

“Als je niet hoort waarom, ga je zelf naar redenen zoeken. Ik kwam in een donkere wereld, werd paranoïde. Bij elke bal die je verkeerd raakt, denk je: oh, daar gaan we weer”, aldus de 25-jarige Van der Hoorn in een interview met het Algemeen Dagblad. De stopper voelde zich zes maanden lang ‘down’, maar na de komst van Jaap Stam als trainer ging hij weer met meer vertrouwen en plezier spelen.

“Ik had van mijn eigen kracht moeten uitgaan. En van daaruit bijleren. Ik deed het andersom.” Ajax koos medio 2013 voor Van der Hoorn in plaats van Virgil van Dijk van toen nog FC Groningen. “Ook groot en sterk, maar voetballend toen nog niet zo ver dat hij in de Ajax-stijl had kunnen spelen. Moet je hem nu zien”, erkent Van der Hoorn, die in Amsterdam tot vier doelpunten en één assist in 48 officiële wedstrijden kwam.

De voormalig jeugdinternational stapte in de zomer van 2016 over naar Swansea City en daar is hij thans basisspeler. Hij doet het daar zo goed dat Van der Hoorn durft te dromen van een oproep voor Oranje: “Net als iedereen hoop ik er een keer bij te zitten. Kort geleden had ik dat niet durven zeggen.” Van der Hoorn heeft 38 duels voor de club uit Wales achter zijn naam staan en heeft er een contract tot medio 2019.