‘Leerzaam’ duel voor De Ligt: ‘Dit zijn de potjes waar je het voor doet’

Matthijs de Ligt speelde in ieder geval in de ogen van bondscoach Ronald Koeman een uitstekende wedstrijd tegen England, maar kon een nederlaag niet voorkomen. De achttienjarige centrale verdediger sprak na afloop voor de camera van Voetbal International van ‘een leerzame wedstrijd’.

“Het was een wedstrijd met weinig kansen aan beide kanten. Ik denk dat we verdedigend goed stonden, maar we hebben weinig gecreëerd. Dat heeft ook met vastigheden te maken die er nog ingeslepen moeten worden. We moeten daarmee aan de slag, maar zijn ook nog maar kort bij elkaar”, aldus de Ajacied.

Dat het Nederlands elftal uiteindelijk met 0-1 verloor, is volgens De Ligt geen ramp: “Het was niet sprankelend, nee, maar Engeland heeft een goede ploeg en is een van de outsiders voor de WK-titel. Ze hebben het ons moeilijk gemaakt. We hebben geprobeerd om ons tegen Engeland te wapenen en ik denk dat we dat redelijk gedaan hebben.”

De Ligt vond het prettig om tegen spelers als Dele Alli en Raheem Sterling te spelen, zo erkende hij: “Dit zijn de potjes waar je het voor doet. Het is leerzaam om tegen dat soort gasten te spelen. En maandag tegen Cristiano Ronaldo? Als ik speel wel ja, dat is even afwachten. Maar ik heb nu negentig minuten gemaakt en voel me fit.”