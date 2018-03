Duitsland en Spanje in evenwicht na genialiteit Iniesta en poeier Müller

De vriendschappelijke interland tussen Duitsland en Spanje heeft vrijdagavond geen winnaar opgeleverd. Het duel in Düsseldorf eindigde in 1-1, door doelpunten Rodrigo Moreno en Thomas Müller. De ploeg van Julen Lopetegui speelt komende dinsdag vriendschappelijk tegen Argentinië, terwijl de selectie van Joachim Löw aantreedt tegen Brazilië.

Spanje had vijf slechts minuten nodig om Duitsland op achterstand te zetten. Andrés Iniesta zag goed hoe Rodrigo profiteerde van onachtzaamheid van Jerome Boateng en met name Mats Hummels, en zich goed positioneerde. Oog in oog met Marc-André ter Stegen profiteerde de spits van de geniale pass van Iniesta: 0-1. Duitsland kwam beter in de wedstrijd naarmate de eerste helft vorderde, met mogelijkheden voor Jonas Hector en Timo Werner. Aan de andere kant van het veld voorkwam Ter Stegen in de zeventiende minuut dat David Silva de 0-2 kon maken.

Spanje was in balbezit in het merendeel van de eerste helft een plaag voor het team van Löw. Een genialiteit van Müller tien minuten voor rust betekende echter de gelijkmaker. Hij ontving de bal van Sami Khedira en schoot het leer vanaf een meter of twintig in de bovenhoek. Het begin van de tweede helft mocht er zijn. David de Gea voorkwam met een uitstekende redding dat Julian Draxler niet voor de 2-1 zorgde. Dat het duel alle kanten op kon, bewees de 55e minuut wel. Ter Stegen keerde van dichtbij een inzet van Isco en De Gea voorkwam dat de tegenaanval van de Duitsers in een goal van Ilkay Gündogan uitmondde.

Een kopbal van Hummels na een vrije trap van Toni Kroos betekende bijna de 2-1, maar dat gold luttele minuten later tevens voor David Silva. Hij mikte een pass van Marco Asensio in het zijnet. Een kwartier voor tijd leek Diego Costa voor de 1-2 te zorgen, maar Boateng kon de inzet van de Spaanse Braziliaan tijdig blokken. Hoe de teams het ook probeerden, het scorebord in de Esprit Arena kwam niet meer in beweging.