‘Ontevreden Neymar heeft twee bewonderaars in Premier League’

Neymar staat sinds februari aan de kant met een enkelblessure, maar de Braziliaanse superster houdt de gemoederen sindsdien nog altijd flink bezig. De 26-jarige vedette zou ontevreden zijn bij Paris Saint-Germain en azen op een terugkeer naar Spanje. Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez is een fervent bewonderaar van Neymar, maar die kan nu naar verluidt ook terecht in de Premier League.

Volgens Mundo Deportivo overweegt Manchester City namelijk aankomende zomer een bod uit te brengen op de linksbuiten. Neymar speelt pas sinds de zomer van vorig jaar voor PSG, dat destijds 222 miljoen euro neertelde om hem los te weken bij Barcelona, maar zou het niet naar zijn zin hebben in de Franse hoofdstad. PSG stevent weliswaar af op het kampioenschap in de Ligue 1, maar in de Champions League is het team van Unai Emery reeds uitgeschakeld.

Neymar heeft volgens de Spaanse sportkrant wel oren naar een transfer naar Engeland en zou in dat geval ook terecht kunnen bij Manchester United. The Red Devils ontbonden deze week het contract van Zlatan Ibrahimovic en zouden op zoek zijn naar een nieuwe superster. Neymar zelf sluit geen enkele optie uit, al focust hij zich momenteel vooral op het WK van aankomende zomer in Rusland.