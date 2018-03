‘Als Napoli en Juventus echt geïnteresseerd zijn, zal ik luisteren’

Héctor Bellerín staat sinds 2011 onder contract bij Arsenal en sindsdien heeft de verdediger 152 keer het shirt gedragen van the Gunners. De laatste maanden wordt de Spanjaard hevig gelinkt aan een transfer, met name naar Juventus en Napoli. Zijn zaakwaarnemer benadrukt echter dat er nog geen contacten zijn aangaande de toekomst van Bellerín.

"Er is geen contact voor Bellerín, niemand heeft mij benaderd", laat Albert Botines weten in gesprek met Radio CRC. "Hij is gelukkig. Hij heeft onlangs zijn contract verlengd en speelt constant. Het klopt dat elke speler altijd een ontwikkeling wil doormaken, maar momenteel is het moeilijk (om te vertrekken bij Arsenal, red.). Hij doet het momenteel ook goed."

"Napoli is een club die mij bekend is. Ik ben een vriend van Cristiano Giuntoli (sportief directeur, red.). Het is een geweldige club en dat laat het vandaag de dag ook zien. Ik volg Napoli nauwlettend, ze vechten tegen een grootse ploeg als Juventus. Als die Italianen echt geïnteresseerd zijn, zal ik luisteren, omdat, net als Juventus, Napoli niet alleen groot is in Italië, maar ook in Europa."