‘Het was heel streng bij Ajax, ze waren recht voor hun raap’

Ruim dertien jaar na zijn vertrek bij Ajax is John O'Brien nog altijd lovend over de club uit Amsterdam. De voormalig verdediger annex middenvelder, die ook actief was voor ADO Den Haag en FC Utrecht, zegt bij Ajax Showtime dat hij warme herinneringen koestert aan zijn tijd bij de Amsterdammers, waar hij vele seizoenen onder contract stond.

De Amerikaan wist dat er in de Verenigde Staten weinig te halen viel aangaande zijn voetbalcarrière. "Ik wist dat ik naar een betere omgeving moest. In Europa leefde het voetbal, in Amerika niet. Om het echt te leren, moest ik daarheen. Er waren ineens hoge verwachtingen, die ik in Amerika niet had. Het was er heel streng. De trainers hadden geen moeite om hun oprechte mening te geven. Ze waren recht voor hun raap, een mooi Nederlands gezegde, haha!"

Wat bij O’Brien is blijven hangen over zijn tijd bij Ajax, is dat men vaak voor de thuiswedstrijden in de ArenA trainden. "Dat was bijzonder. Een partijspel in een grote, lege ArenA. Heel intens en uniek zo zonder mensen. Maar tegelijkertijd heel vreemd in zo’n leeg stadion. We wisten: over 24 uur staan we hier weer, maar dan met 50.000 mensen."

"Ik had een hele goede band met de andere spelers. Cristian Chivu in het speciaal. Wij konden het goed met elkaar vinden. Waarom? Ik denk omdat we gewoon naast elkaar speelden." Ook met trainer Ronald Koeman was er een klik. "We noemden hem de teddybeer door zijn strenge maar toch zachte uitstraling. Ik genoot van zijn rust, het vertrouwen en het plezier dat Koeman bracht."