De Bruyne is het zat: ‘Als ik tien goals maak, maken zij er honderd’

Kevin De Bruyne beleeft een uitstekend seizoen en na de winst van de Carabao Cup maakt zijn club Manchester City ook nog kans op de Premier League en de Champions League. De Belgische middenvelder wordt door zijn goals en assists regelmatig vergeleken met andere topspelers als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, maar daar zit de international niet meer op te wachten.

"Het is onmogelijk om mij met hen te vergelijken. Onze posities zijn compleet verschillend. Ze spelen in de aanval en scoren tien keer meer dan ik. Als ik tien goals maak in een seizoen, maken zij er honderd. Maar ik heb ook andere taken op het veld", zegt de pupil van Josep Guardiola in een uitvoerig gesprek met Het Belang van Limburg.

De Bruyne maakte eerder duidelijk dat hij niet gediend was van de vele tackles van zijn tegenstanders in de Premier League: "Ik snap echt niet wat de tegenstander denkt. Je kan toch ook aan een shirt trekken. Veel effectiever en minder gevaarlijk dan een tackle. Het begint soms te frustreren. Veel teams maken veel overtredingen op ons. En maken wij er eentje krijgen wij geel. Ik kan soms niet geloven hoe het mogelijk is."

De Belg laat weten dat hij de aanslagen nog steeds hekelt, maar dat hij het heeft geaccepteerd: "Ik heb niet het gevoel dat ik opgezocht wordt door mijn tegenstanders. Tackles zijn nou eenmaal onderdeel van het voetbal. Ik huil niet als ik weer geraakt wordt. Ik bijt op mijn tanden en ga door, met of zonder pijn. Voetbal is een contactsport", besluit De Bruyne.