‘PSV aast op volgende Mexicaans international en wil miljoenen bieden’

PSV roert zich wederom op de Mexicaanse markt, zo meldt Record. De Mexicaanse krant meldt dat na Hirving Lozano, die indruk maakt in zijn eerste seizoen in het shirt van de Eindhovenaren, PSV ook aast op de komst van Rodolfo Pizarro, een 24-jarige vleugelaanvaller die ook op het middenveld geposteerd kan worden.

PSV zou naar verluidt tien miljoen euro over hebben voor de twaalfvoudig international, die tot medio 2021 vastligt bij Chivas Guadalajara. Ook clubs uit Spanje en Italië zouden concrete interesse hebben in Pizarro, maar de interesse van PSV is het meest concreet, zo klinkt het. Pizarro zou na Carlos Salcido, Maza Rodriguez Francisco, Andrés Guardado, Héctor Moreno en Lozano de zesde Mexicaan kunnen zijn die bij PSV op de loonlijst komt te staan.

De vraag is echter of Pizarro voor tien miljoen wordt verkocht, aangezien Chivas naar verluidt graag minimaal twaalf miljoen verlangt. Een regeling omtrent een doorverkooppercentage zou een transfer mogelijk kunnen beklinken. Record meldt eveneens dat een deal waarschijnlijk pas na het WK definitief gaat worden. Naast Pizarro werd PSV in het verleden ook meerdere keren in verband gebracht met Erick Gutiérrez, een goede vriend van Lozano.