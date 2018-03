‘Hij droomde als kind niet van Liverpool en zal opletten als Real zich meldt’

Liverpool betaalde AS Roma afgelopen zomer 42 miljoen euro voor de diensten van Mohamed Salah en dat bedrag begint meer en meer op een koopje te lijken. De Egyptenaar scoorde tot nu toe, verspreid over alle competities, 36 keer voor the Reds en wordt alweer in verband gebracht met een vertrek, waarbij Real Madrid vooralsnog de club met de meeste interesse lijkt te zijn.

Arsenal-icoon Ian Wright denkt dat de Koninklijke weleens een kans zou kunnen maken als het besluit actie te ondernemen: “Iedereen die in de Premier League zoveel doelpunten maakt zal aandacht krijgen. Ik had niet verwacht dat hij zoveel impact zou hebben, maar als je dat dan doet, weet je dat er interesse zal komen”, vertelt de oud-spits in gesprek met Sky Sports.

“Wat clubs gezien zullen hebben, is dat als je druk blijft uitoefenen op Liverpool, het mogelijk is om uiteindelijk een van hun spelers op te pikken”, gaat Wright, doelend op de transfer van Philippe Coutinho naar Barcelona, verder. “Dat is een probleem voor Liverpool. Als Salah volgend seizoen net zoveel doelpunten maakt, zal de interesse alleen maar toenemen.”

“Ik wil niet respectloos klinken tegenover Liverpool, maar Salah zal niet als kind van de club hebben gedroomd. Als Real Madrid zich echt meldt zal hij opletten en het wordt voor Liverpool veel moeilijker om Salah te verliezen dan Coutinho.” De Egyptenaar heeft het record van Fernando Torres van meeste goals in een debuutseizoen op Anfield, 33 doelpunten, al verbeterd en komt mogelijk in de buurt van het record van Ian Rush van meeste doelpunten in een seizoen voor Liverpool. De clubicoon vond in de voetbaljaargang 1983/84 47 keer het net voor the Reds.