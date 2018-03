PSV'er had 'gruwelijk veel pijn': 'Bang dat dit mijn carrière zou kosten'

Maximiliano Romero verkaste afgelopen transferperiode van het Argentijnse Vélez naar PSV en zegt dat de omstandigheden met het eerste half jaar in een huurconstructie en vooruitzichten op de titel en mogelijk Champions League-voetbal perfect zijn: "Voor mij voelde PSV, ondanks interesse uit grotere competities, als de beste plek om aan mijn Europese carrière te beginnen."

Romero kon op zijn vijftiende al de stap naar Europa zetten, waarbij de Engelse top erg geïnteresseerd in de spits was. De Argentijn scheurde destijds echter zijn kruisband af. "Dat was echt enorm heftig. De revalidatie kostte veel kracht. Het deed gruwelijk veel pijn en het kostte me ontzettend veel moeite. Niet eens zozeer fysiek, maar vooral mentaal. Ik was bang dat dit mijn carrière zou kosten."

De Argentijn vertelt dat zijn leven vroeger allesbehalve gemakkelijk was. "De eerste jaren van mijn leven woonden we zelfs nog bij mijn oma, omdat we zo moeilijk konden rondkomen. Dat maakte ons gezin wel heel hecht. Ik ben blij dat ik, nu ik zelf in Europa voetbal, wat terug kan doen voor de liefde die ik heb gekregen", besluit de negentienjarige Romero in gesprek met PSV Magazine.