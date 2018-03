‘Ongelukkige’ Pogba worstelt bij Man United: ‘Natuurlijk geniet hij er niet van’

Paul Pogba heeft het momenteel zwaar bij Manchester United. De middenvelder wordt door José Mourinho na enkele povere optredens niet meer standaard gerekend tot de basisopstelling van the Red Devils, tot frustratie van Pogba zelf. Didier Deschamps, bondscoach van Frankrijk, weet dat zijn pupil niet erg gelukkig is op Old Trafford.

Pogba is door de keuzeheer van les Bleus geselecteerd voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Colombia en Rusland, ondanks het feit dat hij afgelopen zaterdag wederom wisselspeler was, ditmaal tegen Brighton & Hove Albion (2-0 winst). "Ik weet zeker dat ik er meer over ga horen. Maar natuurlijk is het geen situatie waarvan hij geniet. Hij zal ongelukkig zijn", citeert onder meer de BBC.

De Fransman startte nog wel tegen Sevilla, waarbij United met 1-2 verloor en uitgeschakeld werd in de Champions League. "Ik heb geen idee waarom dat zo was", vervolgt Deschamps. "Over het hoe en waarom dit is gebeurd, zullen er veel redenen zijn. Ik praat altijd veel met mijn spelers op trainingskamp. Om hun emoties te peilen. Dit doe ik niet alleen bij Paul."