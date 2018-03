Buffon vanwege overlijden Astori terug bij Italië: ‘Ik wilde erbij zijn’

Gianluigi Buffon liet nadat Italië door toedoen van Zweden naast het WK greep weten een punt te willen zetten achter zijn loopbaan als international. Interim-bondscoach Luigi Di Biagio maakte afgelopen weekend echter zijn selectie bekend voor de vriendschappelijke interlands tegen Argentinië en Engeland, de eerste duels sinds het debacle tegen de Scandinaviërs, en de naam van Buffon prijkte ‘gewoon’ op de lijst.

De doelman van Juventus legt aan de Italiaanse pers uit dat hij zo zijn redenen had om de uitnodiging van Di Biagio te accepteren: “Davide Astori is een reden waarom ik hier ben. Ik wilde erbij zijn en op deze gevoelens reageren”, legt de 175-voudig international van i Azzurri uit. Buffon kwam in een eerder stadium al deels terug op zijn pensioen door te stellen dat ‘als het nationale team je nodig heeft, je er moet staan en dat niet uit de weg moet gaan’.

“Ik ben hier omdat ik altijd iemand ben geweest die zich aan zijn woord heeft gehouden, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Die twee dingen zijn genoeg en daar komt nog bij dat Di Biagio altijd erg aardig tegen mij is geweest. De jonge jongens zijn in de tussentijd al opgegroeid en zullen alle ruimte krijgen die ze nodig hebben”, sluit de veertigjarige keeper af.

Net als Buffon leek ook Giorgio Chiellini af te stevenen op een afscheid bij de Italiaanse ploeg. De verdediger van Juventus werd echter eveneens opgeroepen door Di Biagio, maar zal niet van de partij zijn tegen Argentinië en Engeland. Chiellini heeft afgelopen weekend in het gelijkspel tegen SPAL een dijbeenblessure opgelopen en is maandag weer naar huis teruggekeerd. Angelo Ogbonna van West Ham United is opgeroepen als vervanger.