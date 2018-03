De Ligt: ‘De jongens maakten er grapjes over, het is ook gedurfd van Ten Hag’

Erik ten Hag passeerde Joël Veltman de afgelopen twee wedstrijden, waardoor de trainer van Ajax ook op zoek moest naar een nieuwe aanvoerder. De keuze viel op Matthijs de Ligt, die met zijn achttien jaar toch niet als een van de meer ervaren spelers van de Amsterdammers gezien kan worden. De jonge verdediger vindt het zelf ook een gewaagde beslissing van Ten Hag.

“De jongens op de club maakten er wat grapjes over, maar daarbuiten was het geen issue. Ik snap de commotie wel. Helemaal als een jonge jongen de band krijgt. Dat is wel even apart”, legt hij uit in gesprek met Ajax Life. “Het is een gedurfde keuze van de trainer. Hij had kunnen kiezen om een meer ervaren, oudere jongen aanvoerder te maken. Dat zou ook logisch zijn geweest, maar hij kiest voor mij. Daarmee wil hij aangeven dat hij tevreden over me is en me de volgende stap wil laten maken.”

De Ligt zegevierde samen met Ajax op zondag met 2-5 over Sparta Rotterdam en de verdediger had tijdens die wedstrijd de taak om Michiel Kramer onschadelijk te maken. Net als collega Maximilian Wöber vocht hij enkele felle luchtduels uit met de aanvaller: “Of het een elleboog was, weet ik niet. Maar het was wel even raak. Dat is zijn spel. Ik kan daar niet veel aan doen. We hadden er wel op getraind. We weten dat hij sterk is in de lucht.”

De Ligt geeft aan dat tegenstanders als Kramer en Wout Weghorst, die hij een vergelijkbaar type noemt, als mooie uitdagingen ziet: “Hij is wel een lastpak. Iemand die sleurt en ellebogen geeft. Qua stijl is hij niet de meest gepolijste spits. Dat zie je niet vaak in de Eredivisie”, sluit de stopper, die zijn vanaf maandag met het Nederlands elftal voor zal bereiden op de oefeninterlands tegen Portugal en Engeland, af.