Laatste kans voor Messi: ‘Als we nu niet winnen, kunnen we enkel opgeven’

Lionel Messi heeft zijn prijzenkast op clubniveau met onder meer acht Spaanse landstitels en viermaal winst in de Champions League goed gevuld. Succes met de nationale ploeg van Argentinië blijft ondanks finaleplaatsen op het WK van 2014 en de Copa América’s van 2015 en 2016 echter vooralsnog uit voor de sterspeler van Barcelona en Messi denkt dat aankomende zomer weleens zijn laatste kans zou kunnen worden.

“Ik heb vele malen gehuild om dit soort wedstrijden, de verloren finales, om wat zij betekenen en omdat het niet gelukt is om de droom van mijn land uit te laten komen. Die drie finales waren harde klappen, het voelt ook als het bereiken van drie finales ons helemaal niet geholpen heeft”, vertelt hij bij La Cornisa. Messi wordt zelf in juni van dit jaar 31, terwijl belangrijke ploeggenoten als Gonzalo Higuaín, Ángel Di María, Nicolás Otamendi en Javier Mascherano ook allemaal de 30 zijn gepasseerd als het WK van start gaat.

“We zijn helaas afhankelijk van de resultaten. We hebben het gevoel dat als we nu geen kampioen worden, we die kans in de toekomst niet meer zullen krijgen. Als het ons niet lukt om wereldkampioen te worden in Rusland, kunnen we alleen maar opgeven. Ik droom ervan om die prijs te winnen, ik hoop dat we iets vergelijkbaars zullen krijgen als we in 2014 in Brazilië meemaakten. Je kunt alles goed doen, en nog steeds tekortschieten, zoals Argentinië deed in Brazilië.”

“Ik wil de mensen vertellen dat ik hoop dat het een geweldig WK voor ons zal worden. Dat mijn wens dezelfde is als die van jullie en dat we iets vergelijkbaars mee gaan maken als vier jaar geleden, wat een onvergetelijke ervaring was. En dat het eindresultaat vergelijkbaar wordt, alleen dat we dan wel met de beker in de handen staan”, sluit Messi af. Argentinië moet in de groepsfase af zien te rekenen met IJsland, Kroatië en Nigeria voordat er aan de knockout-ronden van het toernooi kan worden gedacht.