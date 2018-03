‘Heb ongelooflijk veel vertrouwen in Kluivert, maar hij brengt het team meer’

Justin Kluivert kreeg vrijdag van Ronald Koeman te horen dat hij zich voor de eerste keer bij de selectie van het Nederlands elftal mag gaan melden. Generatiegenoot Steven Bergwijn werd wel in de voorselectie opgenomen, maar overleefde de schifting van de bondscoach niet. Koeman heeft met zijn besluit om de Ajacied wel te verkiezen, maar de PSV’er af te laten vallen, de meningen verdeeld.

“Ik vind het prima dat hij er niet bij zit en Justin Kluivert wel. Je moet die plek echt gaan verdienen. Ik heb Bergwijn de afgelopen weken zien spelen en ik zie zeker een stijgende lijn bij hem”, analyseert Arnold Bruggink bij FOX Sports. De oud-spits plaatst echter ook een kanttekening: “Maar als je zo snel bent, moet je dat nog vaker gebruiken. Dat mag hij wel wat beter beseffen.”

Ronald de Boer is het echter niet helemaal eens met zijn collega-analyticus. De voormalige middenvelder snapt de keuze om Kluivert op te roepen, maar wijst ook op de statistieken die uitwijzen dat Bergwijn goed is voor meer doelpunten en assists dan zijn concurrent: “Ik heb ongelooflijk veel vertrouwen in Kluivert, maar Bergwijn brengt het team meer dan hij. Als je nu vraagt: wie is er beter in vorm en belangrijker voor zijn team? Dan is dat in mijn ogen Bergwijn.”