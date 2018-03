De Ligt: ‘Kamer 210 zei hij tegen mij, daar moest ik schoenen poetsen’

Het Nederlands elftal komt maandag bij elkaar om aan de voorbereiding op de eerste interlands onder Ronald Koeman te beginnen en Wesley Sneijder zal daar niet van de partij zijn. De bij Al Gharafa spelende routinier heeft van de nieuwe bondscoach te horen gekregen dat hij normaal gesproken niet meer in beeld is voor Oranje en daarmee komt er een einde aan een tijdperk. Matthijs de Ligt weet nog goed hoe hij door de middenvelder verwelkomd werd.

“Kamer 210, zei hij tegen mij. Daar moest ik zijn schoenen komen poetsen, haha. Hij wilde testen hoe ik in elkaar steek. Ik ben er uiteraard niet ingetrapt en niet naar die kamer gegaan”, blikt de verdediger van Ajax met een glimlach terug tegenover Metro. “Maar dat soort dingen zorgden er wel voor dat ik me gelijk thuis voelde bij Oranje. Hij nam spelers echt bij de hand. Niet alleen door grapjes te maken, maar uiteraard ook aan de hand van tips op het veld.”

Net als Sneijder zal ook Arjen Robben waarschijnlijk niet meer in actie komen voor Oranje en De Ligt denkt dat het duo zeker gemist gaat worden. Onder Koeman moet er aan een nieuw elftal worden gebouwd, waaronder De Ligt, samen met spelers als Stefan de Vrij en Virgil van Dijk het verdedigende fundament moet gaan vormen: “Ik weet dat dat over mij wordt gezegd, maar ik kom natuurlijk eigenlijk ook pas kijken. Een jaar geleden werd ik voor het eerst uitgenodigd.”

De Ligt, doordat Joël Veltman zijn basisplaats is kwijtgeraakt onder Erik ten Hag op zijn achttiende inmiddels aanvoerder van de Amsterdammers, weet wel wat er van hem verwacht wordt: “Wat spelers als Sneijder hebben gepresteerd is bizar goed. Nu is het aan ons om een dusdanig goede ploeg neer te zetten dat wij later ook kunnen zeggen dat we het goed achterlaten voor de volgende generatie. Er moeten nu nieuwe jongens opstaan.” Een rol als Sneijder ziet hij voorlopig echter nog niet voor zichzelf weggelegd: “Haha, nee ik ben ook nog maar een jonkie, joh. Voor mij is het nog geen tijd om dat soort grappen te maken bij Oranje.”