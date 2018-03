‘FC Groningen is overtuigd en licht optie van twee miljoen euro’

FC Groningen is van plan om de optie tot koop op Ritsu Doan te lichten, meldt De Telegraaf. De krant schrijft dat de directie ‘overtuigd’ is, al zal men wel diep in de buidel moeten tasten. In het contract van de aanvallende middenvelder staat namelijk een afkoopsom van ‘richting de twee miljoen euro’.

FC Groningen verloor zondagmiddag met 3-2 van AZ, maar de negentienjarige Doan bewees met een doelpunt en een assist andermaal zijn waarde voor het team van trainer Ernest Faber. Hij is nu direct betrokken geweest bij zeven van de laatste twaalf competitietreffers van De Trots van het Noorden: vijf goals en twee assists.

“In zoveel situaties heeft hij allang gezien waar hij heen moet, hij kan lang wachten met beslissen in de kleine ruimte… Gewoon een geweldige voetballer”, zo wordt Faber geciteerd door De Telegraaf. Tom van Weert liet zich voor de camera van FOX Sports ook al positief uit over de linkspoot die gehuurd wordt van Gamba Osaka.

“We hadden al wat verhalen gehoord en wat beelden van hem gezien. Je zag toen al een bepaalde kwaliteit, die nu steeds meer tot uiting komt”, aldus Van Weert. “FC Groningen heeft een optie om hem vast te leggen. Als ik FC Groningen was, zou ik dat zeker doen.” FC Groningen kan de optie op Doan vóór 1 mei lichten.