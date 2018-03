‘Iedereen hoopt dat hij bij Barcelona blijft, want hij is geweldig’

Andrés Iniesta deed zondag een klein half uur mee tegen Athletic Club (2-0). Toen de middenvelder in het veld kwam voor Ousmane Dembélé werd hij op een staande ovatie getrakteerd door het publiek in het Camp Nou. Het was de fans duidelijk niet ontgaan dat Iniesta drie dagen eerder twijfel had gezaaid over zijn toekomst.

De 33-jarige Iniesta heeft een aanbod van Tianjin Quanjian in beraad en hakt voor eind april de knoop door. “Er zijn twee opties: doorgaan of vertrekken. Maar ik communiceer mijn beslissing eerst met de club, uiterlijk 30 april”, reageerde de 127-voudig international. Marc-André ter Stegen hoopt dat Iniesta, die een contract voor het leven heeft, nog jaren blijft.

“Het is een persoonlijke beslissing en iedereen hoopt dat hij bij Barcelona blijft, want hij is een geweldig persoon. We weten dat we als team zo door moeten blijven gaan en dat we Andrés nodig hebben. Niet alleen nu, maar ook de komende jaren. Ik hoop dus dat hij blijft, maar hij is de enige die weet wat-ie gaat doen”, besluit de doelman, die eveneens hoorde dat de supporters meermaals ‘Iniesta, blijf alsjeblieft’ zongen.

“We weten dat hij een geweldig persoon is en dat hij beseft heel belangrijk te zijn voor de club. We gaan er alles aan doen om hem aan te sporen om te blijven. Het is, nogmaals, een persoonlijke beslissing en we zullen hem steunen, welke keuze hij ook maakt. We houden van onze aanvoerder”, aldus Ter Stegen. Iniesta speelde tot dusverre 664 wedstrijden voor Barcelona en daarin kwam hij tot 56 doelpunten en 141 assists.