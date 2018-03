De Boer: ‘Als speler zou ik Nijhuis helemaal verrot schelden’

Frank de Boer heeft geen goed woord over voor de manier van fluiten van Bas Nijhuis. De 41-jarige leidsman uit Enschede laat doorgaans veel toe in wedstrijden en dat is hem dit seizoen op veel kritiek komen te staan. Ook De Boer is niet gecharmeerd van de stijl van de arbiter.

“Ik zou er als speler en trainer helemaal gek van worden. Als je een honderd procent vrije trap verdient, en je krijgt die niet, omdat hij vindt dat we door moeten spelen...”, aldus de voormalig coach van onder meer Ajax bij Ziggo Sport. “Een twijfelgeval, fiftyfifty, daarbij begrijp ik nog dat hij door laat spelen.”

“Maar er zijn zoveel momenten waarop het een honderd procent vrije trap is. Ik zou helemaal gek worden en die scheidsrechter speler zijnde helemaal verrot schelden.” Het Algemeen Dagblad meldde donderdag nog dat Nijhuis op het matje is geroepen door scheidsrechtersbaas Dick van Egmond van de KNVB.

“Bas zou wat meer mogen fluiten, dat klopt”, zo werd Van Egmond geciteerd. Nijhuis herkende zich echter niet in de berichtgeving: “Ik heb het verhaal gelezen, maar heb niets gemerkt van een tik op de vingers. Nee, mijn vingers zijn niet blauw.” Volgens Nijhuis krijgt hij steevast positieve rapporten terug van de KNVB.