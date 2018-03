Berghuis kraakt Van Bronckhorst: ‘De trainer wil geen risico, dan krijg je dit’

Feyenoord leek zondag een eenvoudige overwinning te gaan boeken op bezoek bij PEC Zwolle, maar de regerend landskampioen maakte het zichzelf in de slotfase toch nog onnodig moeilijk. Steven Berghuis hekelt de manier waarop de Rotterdammers de wedstrijd uitspeelden en is opvallend kritisch over de rol van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Feyenoord leek twaalf minuten voor tijd bij een 1-4 voorsprong af te stevenen op een ruime overwinning, maar doordat PEC in de slotfase nog tweemaal toesloeg, werd het toch nog even billenknijpen. "We spelen lange ballen in plaats van onder hun druk uit te voetballen. De trainer wil daarin geen risico, dan krijg je dit", zegt de buitenspeler in gesprek met RTV Rijnmond. "Ik denk dat je er wel onderuit kan spelen als je iets rustiger bent. Maar hij is de baas."

Over Robin van Persie, die in Zwolle de eerste twee doelpunten van Feyenoord voor zijn rekening nam, heeft Berghuis wel mooie woorden over. "Hij is speciaal, hij is too much. Ik probeer hem vaak te zoeken, dan weet je dat je hem vaak terugkrijgt of dat hij er iets goeds mee doet. Hij is iemand die ondanks dat hij onder druk staat wel rust bewaart", aldus de dribbelaar, die daaraan toevoegt dat Feyenoord die rust miste nadat Van Persie gewisseld werd.

Berghuis zal zich aankomende week bij het Nederlands elftal melden voor de oefenwedstrijden tegen Engeland en Portugal. Hij ontving net als ploeggenoot Tonny Vilhena een uitnodiging van nieuwbakken bondscoach Ronaldo Koeman. "Ik ben blij dat ik weer ben opgeroepen. Ik ben weer trots en ik heb er zin in", besluit hij.