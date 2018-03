Bayern wordt onder de voet gelopen en lijdt eerste nederlaag in maanden

Bayern München heeft voor het eerst sinds 25 november van het vorig jaar weer eens een nederlaag moeten incasseren in de Bundesliga. Het elftal van Jupp Heynckes kwam zondagavond nog wel op voorsprong in de uitwedstrijd tegen RB Leipzig, maar werd daarna overrompeld door de Oost-Duitsers: 2-1. Bayern staat ondanks de verliespartij nog wel altijd zeventien punten los aan kop in Duitsland.

Bayern kende zonder de niet geheel fitte Arjen Robben nochtans een droomstart in de Red Bull Arena. Het team van Heynckes schoot furieus uit de startblokken en had slechts twaalf minuten nodig om de score te openen. James Rodríguez werd aan de rechterkant van het veld bereikt door Thomas Müller, waarna de Colombiaanse spelmaker in het strafschopgebied van de thuisploeg oog had voor Sandro Wagner. Die kon vervolgens geheel vrijstaand de 0-1 op het scorebord koppen.

De koploper zakte na de openingstreffer echter ver terug. Leipzig kreeg meer grip op het duel en wist op slag van rust verdiend langszij te komen. Een schot van Timo Werner was in eerste instantie nog gekraakt door de verdediging van Bayern, maar Naby Keïta wist in de rebound alsnog de gelijkmaker aan te tekenen. Leipzig was vlak daarvoor via Bruma al dicht bij de 1-1 geweest, maar had toen de pech dat diens vrije trap uit het doel gehaald werd door Sven Ulreich.

Leipzig eindigde het eerste bedrijf zodoende sterk en de ploeg van Ralph Hasenhüttl trok die lijn na de onderbreking door. Werner werd elf minuten na rust achter de verdediging van Bayern weggestoken door Keita, waarna de Duits international oog in oog met Ulreich koelbloedig afrondde. Leipzig hield daarna stand en wist zo voor het eerst sinds zijn oprichting in 2009 een officiële wedstrijd te winnen van Bayern. Die Roten Bullen behouden zo tevens de aansluiting met de subtop in Duitsland.