‘Teleurstellend, Koeman legde wel aan mij uit waarom ik er niet bij zat’

Luuk de Jong vindt het teleurstellend dat hij door bondscoach Ronald Koeman niet is opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de oefenwedstrijden, later deze maand tegen Engeland en Portugal. De aanvaller van PSV was een van de uiteindelijk acht afvallers in de selectie van de debuterende bondscoach.

"Teleurstellend", vertelde De Jong zaterdagavond na de 3-0 zege op VVV-Venlo, in gesprek met NUsport. “Ik heb Koeman er nog wel over gesproken. Hij legde het aan mij uit waarom ik er niet bij zat en toen begreep ik het ook wel weer. Ik vind het fijn dat hij de moeite nam om contact met me op te zoeken.”

Voor De Jong zit er niets anders op dan de beslissing van Koeman te respecteren. “Of ik dat terecht vind? Wij staan bovenaan en draaien goed als team. Dat doe ik zelf ook de laatste tijd. Het is de keuze van de bondscoach en die respecteer ik altijd.” De Jong gaat zijn best doen om Koeman te overtuigen. “Ik scoor weer en geef bovendien assists. Als dat de komende tijd zo blijft, dan speel ik vanzelf weer in Oranje."

Jeffrey Bruma (VfL Wolfsburg), Karim Rekik (Hertha BSC), Steven Bergwijn (PSV), Daryl Janmaat (Watford) en Sergio Padt (FC Groningen) en de geblesseerden Ruud Vormer (Club Brugge) en Daley Blind (Manchester United) zijn de andere afvallers. Guus Til (AZ), Justin Kluivert (Ajax), Wout Weghorst (AZ), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo) en Marco Bizot (AZ) werden niet eerder geselecteerd.

Op 23 maart staat in Amsterdam de oefenwedstrijd tegen Engeland op het programma. Drie dagen later is in het Zwitserse Genève Portugal de tegenstander. Op 31 mei staat een uitwedstrijd tegen Slowakije gepland en vier dagen later wordt in en tegen Italië gespeeld.