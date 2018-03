Gouden wissel Dessers krijgt Abe Lenstra Stadion in slotfase stil

SC Heerenveen heeft nagelaten om zijn tweede overwinning in de laatste zeven speelronden te boeken. Het team van Jurgen Streppel zag het tegen FC Utrecht vier minuten voor tijd nog 2-2 worden en staat nu met 36 punten op de tiende plaats. Het FC Utrecht van Jean-Paul de Jong bezet met 48 punten de vierde positie op de ranglijst. De laatste competitiezege van Heerenveen op Utrecht dateert overigens van januari 2015, toen het in De Galgenwaard 1-2 werd.

Sinds de start van februari pakte geen ploeg in de Eredivisie meer punten dan FC Utrecht, maar zaterdagavond pakte men dus 'slechts' een punt. De bezoekers kregen in de beginfase al wel de eerste goede kans: Sander van de Streek vergat een foutje van Kik Pierie af te straffen en kreeg de bal even later niet tussen de palen. De eerste tien minuten waren duidelijk voor Utrecht en na ruim een kwartier spelen werd het ook 0-1 in het Abe Lenstra Stadion. Aanvoerder Mark van der Maarel werkte de bal al vallend in het doel.

Enkel Zakaria Labyad en Van de Streek (beiden vier doelpunten) scoorden in 2018 vaker in de Eredivisie dan Van der Maarel, die drie keer doel trof. Heerenveen schrok wakker, zocht de aanval op en nadat Reza Ghoochannejhad al een goede kans had laten liggen, werd het na 38 minuten alsnog 1-1. Morten Thorsby prikte de bal binnen na voorbereidend werk van Denzel Dumfries. Ramon Leeuwin kreeg hierna nog een kans op een nieuwe voorsprong voor Utrecht, maar beide ploegen gingen met een gelijke stand aan de thee.

In de tweede helft probeerden beide elftallen aanvallen in elkaar te knutselen, maar veel meer dan een afzwaaier van Arber Zeneli leverde dat niet op. Bij FC Utrecht leek Gyrano Kerk na 71 minuten een goede kans te krijgen, maar na een pass van Zakaria Labyad raakte hij het leer niet goed. Even later werd het 2-1: Ghoochannejhad controleerde een verre inworp, draaide om zijn directe tegenstander heen en schoot raak in de verre hoek. Beide partijen kregen hierna kansen, maar het was Cyriel Dessers die er 2-2 van maakte. De invaller scoorde met een van richting veranderd schot.