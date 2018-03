Gemiste penalty en eigen goal stellen kampioensfeest Bayern München uit

Schalke 04 heeft zaterdagavond een moeizame overwinning op VfL Wolfsburg geboekt. De ontmoeting in de Volkswagen Arena eindigde in 0-1, dankzij een laat eigen doelpunt van Robin Knoche. De late zege van Schalke betekent dat het kampioensfeest van koploper Bayern München met minimaal een week moet worden uitgesteld. Misstappen van Schalke én Borussia Dortmund, zondagmiddag tegen Hannover 96, én een zege van Bayern zelf op RB Leipzig, zondagavond, hadden morgen al de landstitel voor der Rekordmeister betekend.

In de eerste helft hielden de teams elkaar in evenwicht. Wolfsburg stond tot de levensgrote kans voor Matija Nastasic in de 41e minuut niets toe. De verdediger leek van dichtbij met een hoge inzet voor de 0-1 te zorgen, maar de redding van Koen Casteels was subliem. Het team van Bruno Labbadia hoopte op een bevlieging van Landry Dimata of Daniel Didavi, maar beiden zaten goed in de tang bij de verdedigers van die Königsblauen.

De openingsfase van de tweede helft was niet om over naar huis te schrijven. Invaller Breel Embolo had na 65 minuten de 1-0 op zijn schoen, maar Casteels redde uitstekend. Tien minuten later ging de bal op de stip na een overtreding van Nastasic op Richedly Bazoer, die net als Jeffrey Bruma en Paul Verhaegh in de basiself stond. Laatsgenoemde nam de elfmetertrap op zwakke wijze, waardoor Ralf Fährmann de inzet kon keren.Het was niet de enige domper voor de thuisploeg: vier minuten voor het einde werkte Knoche een pass van Embolo achter zijn eigen doelman.