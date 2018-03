Tottenham Hotspur stoomt aan de hand van Eriksen op naar halve finale

Tottenham Hotspur werd onlangs door Juventus uit de Champions League gekegeld, terwijl de Engelse landstitel door de enorme voorsprong van Manchester City ook een utopie is voor de Londenaren. The Spurs houden echter nog altijd kans om het seizoen af te sluiten met een prijs, aangezien er zaterdagmiddag in de kwartfinales van de FA Cup op overtuigende wijze werd afgerekend met Swansea City. De Welshmen kwamen er eigenlijk geen moment aan te pas en moesten in eigen huis een 0-3 nederlaag incasseren.

In de eerste helft was er uitsluitend sprake van eenrichtingsverkeer en na iets meer dan tien minuten moest Kristoffer Nordfeldt de bal voor de eerste keer uit zijn doel vissen. Christian Eriksen kreeg de bal op een meter of dertig van het doel aangespeeld door Erik Lamela, mocht opstomen en krulde van net buiten de zestien fraai binnen. De druk bleef daarna aanhouden en Lucas Moura kreeg al snel kans op meer. Zijn schot na een fraaie solo werd echter wel gepakt door Nordfeldt, die even later opgelucht kon ademhalen toen een goal van Heung-Min Son werd afgekeurd wegens buitenspel.

Eriksen was een paar minuten voor rust dicht bij de 0-2, maar zijn poging belandde via de vuist van Nordfeldt op de paal. In de blessuretijd van de eerste helft was het wel opnieuw raak: Lamela schudde een tegenstander van zich af en plaatste de bal van de rand van het strafschopgebied in de rechterbenedenhoek. Een paar minuten na de onderbreking moest Michel Vorm, die samen met Mike van der Hoorn en de in de rust ingevallen Luciano Narsingh de Nederlandse inbreng vormde, ook voor het eerst aan de bak na een schot van Martin Olsson en de daaropvolgende rebound. De doelman slaagde er met een twee goede reddingen op rij echter in om zijn doel schoon te houden.

Bij die ene uitspatting bleef het ook voor Swansea en nadat Nordfeldt nog wel antwoord had op een poging van Eric Dier, moest hij een klein halfuur voor tijd alsnog capituleren. Lucas legde de bal na een knappe actie terug op Eriksen, die van net buiten de zestien via de vuisten van de doelman raak knalde. De score had daarna nog verder op kunnen lopen in het voordeel van de bezoekers, maar Nordfeldt wist in de vijf minuten na de 0-3 van Eriksen nog wel een nieuwe poging van de Deen en een schot van Lamela te keren.