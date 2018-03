‘Heeft me goed gedaan, ik ben in Nederland eerste doelman bij een grote club’

Brad Jones speelde tot nu toe vier interlands voor de nationale ploeg van Australië, maar krijgt in de herfst van zijn loopbaan nog de kans om dat aantal verder op te schroeven. De doelman van Feyenoord is door bondscoach Bert van Marwijk namelijk opgenomen in de selectie voor de oefenduels met Noorwegen en Colombia en droomt intussen alvast van het WK van aankomende zomer.

Jones is blij dat Australië met Van Marwijk een grote naam heeft kunnen strikken: “Ik weet natuurlijk wat hij heeft gepresteerd. Hij bracht Nederland in 2010 naar de finale van het WK. Ik vind het mooi dat hij mij heeft bekeken en dat hij na de wedstrijd tegen Heracles een ontmoeting met mij had”, vertelt de doelman in gesprek met De Telegraaf. Op Van Marwijks vraag of hij beschikbaar was voor de nationale ploeg, was zijn antwoord duidelijk: “Ik ben altijd beschikbaar geweest, maar in Engeland was ik vaak tweede doelman. Voor sommige bondscoaches was dat een probleem.”

Jones speelde voor zijn dienstverband in De Kuip bij onder meer Middlesbrough, Blackpool, Liverpool en Bradford City. Hij is blij dat hij de afgelopen jaren in de Eredivisie, waar hij eerder bij NEC onder de lat stond, weer aan spelen toe komt: “Mijn hele verhuizing naar Nederland heeft me goed gedaan. Hier speel ik elke week, ik ben eerste doelman bij een grote club. Het kampioenschap was een hoogtepunt. Daarom wil ik nu ook de beker winnen. Maar ik wil ook dat we in de competitie ons nog verbeteren.”

Regerend landskampioen Feyenoord kent een tegenvallend seizoen, al werd er afgelopen weekend wel gewonnen van nummer drie AZ. Jones hoopt dat dit resultaat nog een paar goede laatste maanden kan inluiden: “Het is niet eens de vraag óf we wel een hoog niveau kunnen halen met dit Feyenoord. Dat kunnen we. Ik ben alleen teleurgesteld dat we dat niet vaak genoeg hebben gedaan. Tegen PEC Zwolle moeten we ook hetzelfde laten zien als tegen AZ.”