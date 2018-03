Ajax komt gestuntel te boven en is weer koploper dankzij hattrickheld

Jong Ajax heeft de koppositie in de Jupiler League weer weten te heroveren. Het team van Michael Reiziger won vrijdagavond dankzij een hattrick van Kaj Sierhuis in een doelpuntrijke wedstrijd van De Graafschap. NEC morste tegelijkertijd twee punten tegen SC Cambuur, terwijl Fortuna Sittard mede door een afstandspegel van Perr Schuurs zegevierde bij FC Oss. Het verschil op de ranglijst tussen Ajax en NEC bedraagt met nog acht wedstrijden voor de boeg één punt.

De Graafschap - Jong Ajax 2-4

De Amsterdamse beloften beleefden een droomstart op De Vijverberg. Sierhuis trof al binnen drie minuten doel, nadat Filip Bednarek een bal niet onder controle had gekregen. Ajax zat daarmee op rozen, maar schoot zichzelf op het half uur lelijk in de voet. Daryl van Mieghem kon voor de gelijkmaker zorgen na slordig balverlies op het Amsterdamse middenveld. Danilho Doekhi voorkwam daarna ook nog de 2-1 in de eerste helft, door op de doellijn adequaat in te grijpen. Het elftal van Reiziger zwijnde zodoende en werd vlak na rust op sleeptouw genomen door Sierhuis.

De spits stuurde twee verdedigers met schitterend voetenwerk het bos in en vond uiteindelijk de verre hoek. Ajax leek vervolgens te gaan morsen doordat Youssef El Jebli met een intikker voor de gelijkmaker tekende, maar Sierhuis bepaalde vier minuten voor tijd echter toch nog anders. De spits verdiende zelf een strafschop na een duwfout van Sven Nieuwpoort, die bovendien kon inrukken met een directe rode kaart, en maakte vervolgens geen fout. Ché Nunnely bepaalde in de vijfde minuut van de blessuretijd de eindstand, vlak nadat ook Myenty Abena met zijn tweede gele kaart van het veld was gestuurd.

SC Cambuur - NEC 1-1

Het bezoek uit Nijmegen was de bovenliggende partij in de eerste helft, maar het duurde tot drie minuten voor rust voordat de ban gebroken werd door het elftal van Pepijn Lijnders. Anass Achahbar gaf het laatste zetje na een vrije trap en bracht zo de verdiende 0-1 op het scorebord. Het betekende voor de spits zijn tiende doelpunt in zeventien competitieoptredens dit seizoen. NEC kwam na de onderbreking echter zwak uit de kleedkamer en moest dat al gauw bekopen met de gelijkmaker

Na een schitterend balletje van Daniel Crowley schoot Jordy van Deelen uit de stuit raak. Crowley was vlak daarna zelf ook dicht bij een doelpunt, maar de middenvelder had de pech dat zijn bal via de onderkant van de lat niet in het doel verdween. Aan de overzijde schoot Ferdi Kadioglu na een fraaie individuele actie voorlangs. Beide teams kregen daarna nog voldoende kansen op de zege, maar een winnaar bleef uiteindelijk uit.

FC Oss - Fortuna Sittard 1-2

Het hoogtepunt in de eerste helft werd verzorgd door Perr Schuurs. De aanstaande Ajacied vond drie minuten voor rust met een uithaal van een meter of dertig de bovenhoek. Daarmee bracht Schuurs de stand in evenwicht, want Richard van der Venne had de thuisploeg na een half uur spelen op voorsprong gebracht met een fraaie uithaal. Fortuna speelde een matige tweede helft, maar ging in de slotfase toch nog met de zege aan de haal door een doelpunt van Stefan Aškovski.

Go Ahead Eagles - Telstar 1-1

Go Ahead werd in de openingsfase met de rug tegen de muur gezet, maar wist na ruim een kwartier voetballen toch verrassend op voorsprong te komen. Na een hoekschop gaf Givan Werkhoven het laatste zetje. Telstar was daarvoor via onder anderen Jasper Van Heertum en Mohamed Hamdaoui gevaarlijk opgedoken voor het doel van de thuisploeg, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat het halverwege tegen een achterstand aankeek. Vlak na de onderbreking wist Telstar echter alsnog te scoren. Andrija Novakovich schoot oog in oog man doelman Sonny Stevens binnen na een pass van Anass Najah.

FC Emmen - Helmond Sport 0-0

Emmen had het op eigen veld lastig met Helmond Sport, nadat het de derde periodetitel op een haar na was misgelopen. De nummer vijf van de Jupiler League was weliswaar de bovenliggende partij in de eerste helft, maar slaagde er in de eerste 45 minuten niet in het krachtsverschil uit te drukken in een doelpunt. Ook in het tweede bedrijf bleven doelpunten uit, mede doordat Alexander Bannink voor een leeg doel miste.

FC Den Bosch - FC Dordrecht 4-1

Dordrecht legde afgelopen maandag beslag op de derde periodetitel en verscheen aanvankelijk ook in Den Bosch prima voor de dag. Toch moest het team van Gérard de Nooijer op slag van rust in de achtervolging, doordat Niek Vossebelt na een overtreding van Gustavo Hamer raak schoot vanaf de strafschopschip. Dordrecht bleek niet geleerd te hebben van die fout, want Vossebelt mocht vlak na rust opnieuw aanleggen vanaf elf meter na een duwfout achterin. Voor de middenvelder was het vervolgens een koud kunstje om de 2-0 op het scorebord te brengen. Dordrecht verloor niet veel later coach De Nooijer: hij werd naar de kant gestuurd vanwege commentaar op de arbitrage. Doelpunten van Sven Blummel, Kevin Felida (beiden Den Bosch) en Yahya Boumediene (Dordrecht) bepaalden daarna de eindstand.

Jong PSV - FC Volendam 2-1

Donyell Malen stond sinds 22 december van het vorig jaar droog, maar de talentvolle spits van PSV wist in het thuisduel met Volendam weer eens te scoren. Malen bracht na acht minuten voetballen de 1-0 op het scorebord, door na een intelligente pass van Marcel Ritzmaier koelbloedig af te ronden. De Eindhovense beloften hadden het duel onder controle en verdubbelden hun voordelige marge twaalf minuten na rust via Matthias Verreth. Hij kon eenvoudig binnentikken na een vrije trap. Volendam moest vervolgens met tien man verder na een tweede gele kaart voor Ties Evers, maar redde via Marco Tol toch nog de eer.

RKC Waalwijk - MVV Maastricht 1-1

In een eerste helft die niet bol stond van de kansen was de eerste goede mogelijkheid voor de thuisploeg. Johan Voskamp kwam na een kwartier spelen vrijwel uit het niets in een één-op-één-situatie met Michael Verrips, maar kreeg de bal niet voorbij de doelman. De beste mogelijkheid voor de thuisploeg kwam voor rust via Atilla Yildirim, die door een blessure de thee overigens niet haalde. Doordat hij miste werd echter met een brilstand gerust en ook na de onderbreking duurde het nog een kwartier voordat de eerste treffer van de avond te noteren viel. Nadat Verrips een minuut eerder een bal van Dylan Seys nog had gepakt, moest hij een halfuur voor tijd toch de 1-0 toestaan. RKC leek daarmee op een overwinning af te stevenen, maar dat was buiten Jonathan Okita gerekend. De aanvaller zette tien minuten voor tijd op aangeven van Joeri Schroijen de gelijkmaker op het scorebord.

Jong AZ - Almere City FC 4-1

Jong AZ had op eigen veld niet lang nodig om de score te openen. Jamie Jacobs legde de bal in de zevende minuut terug, waarna Viktor Karl Einarsson voor de openingstreffer kon tekenen. Almere kreeg daarna een aantal aardige mogelijkheden op de gelijkmaker, maar kon toch niet voorkomen dat het voor de rust verder op achterstand kwam. Met nog twee minuten te gaan in de eerste helft kreeg Anton Fase de bal voor het doel, waarna Jacobs, de aangever bij de 1-0, af kon ronden. Na de onderbreking kwam de aansluitingstreffer al vlot van de voet van Sherjill MacDonald, maar ook AZ had weinig tijd nodig om te scoren. Een fraai schot van Mees Hoedemakers zette de score met nog een halfuur te gaan op 3-1 en Fase bepaalde de eindstand met zijn eerste goal in het betaald voetbal op 4-1.

FC Eindhoven - Jong FC Utrecht 5-2

Mart Lieder had slechts vier minuten nodig voor zijn eerste goal van de avond. De aanvaller van de thuisploeg kreeg de bal na een corner uit de kluts voor zijn voeten en haalde zonder aarzelen de trekker over. Eindhoven liep nog voor het halve uur om was verder uit dankzij Elton Kabangu, die een voorzet vanaf rechts binnen kon tikken. Namens Nick Venema kwamen de talenten uit de Domstad voor de rust nog dichterbij, maar moesten vlak na de thee de tweede van Lieder toestaan. De aanvaller maakte vanaf elf meter de 3-1 en zag een paar minuten later hoe Tibeau Swinnen het duel definitief in het slot gooide. Lieder tekende vervolgens met nog 25 minuten op de klok ook voor zijn derde van de avond, voordat FC Utrecht nog iets terug deed. Een penalty van Venema werd in eerste instantie nog gekeerd, maar in de rebound scoorde de spits wel.