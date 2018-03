Gemiste penalty wordt Leipzig niet fataal; weer supportersgeweld in Bilbao

RB Leipzig heeft zich donderdagavond verzekerd van een plek in de kwartfinales van de Europa League. Het team van Ralph Hasenhüttl hield Zenit Sint-Petersburg in Rusland op een gelijkspel, een week na een 2-1 zege op de ploeg van Roberto Mancini. Olympique Marseille stapte ook in het weerzien met Athletic Club als winnaar van het veld en bekert eveneens verder. Drie weken na de visite van gewelddadige fans van Spartak Moskou aan Bilbao gingen ook de ultras van de Fransen tekeer in het uitvak. Twee medewerkers van een beveilingingsbedrijf liggen in het ziekenhuis, maar verkeren buiten levensgevaar.

Zenit Sint-Petersburg - RB Leipzig 1-1

De ruststand van 1-1 was qua kansen voor beide teams zeker een juiste weerspiegeling, maar de bezoekers waren in de eerste 45 minuten het betere en meest dominante team. Na dik twintig minuten spelen verscheen de 0-1 op het scorebord: Timo Werner gaf een steekpass na een goede individuele actie, waarna Jean-Kevin Augustin uit de draai de 1-1 maakte. In de extra tijd nivelleerde Sebastian Driussi de tussenstand, na een uitstekende pass van Domenico Criscito vanaf links.

Het begin van de tweede helft mocht er zijn, maar meer doelpunten vielen er uiteindelijk niet. Zenit was in de zoektocht naar een tweede treffer onnauwkeurig in de afronding, terwijl ook Leipzig niet altijd even precies was. Het team van Hasenhüttl liet negen minuten voor het einde een zeer grote kans op de 1-2 liggen. Na een overtreding van Miha Mevlja op Timo Werner legde laatstgenoemde vanaf elf meter aan. Andrey Lunev raadde echter de intenties van de aanvaller. Het had echter geen fatale gevolgen voor Leipzig.

Athletic Club - Olympique Marseille 1-2

De thuisploeg liet van begin af aan zien voor de ommekeer te willen zorgen, na een 1-3 nederlaag in Frankrijk, maar het eerste gevaar vond pas na dik twintig minuten plaats. Aritz Aduriz kon een voorzet van Iñigo Córdoba echter niet tegen de touwen knikken. Ondanks de verwoede pogingen van de Basken nam Marseille bijna een kwartier later de leiding. Iñigo Lekue maakte een overtreding op Dimitri Payet, die vervolgens zelf de toegekende elfmetertrap benutte: 0-1.

Zes minuten na rust gooide Lucas Ocampos de wedstrijd in het slot. De buitenspeler trok naar binnen en klopte Iago Herrerin met een droog en laag schot in de verste hoek: 0-2. Athletic wilde ondanks de kansloze achterstand niet van opgeven weten en dat werd beloond met een doelpunt van Iñaki Williams na een scrimmage in het doelgebied, zeventien minuten voor tijd. Luttele minuten later moest Aduriz echter inrukken met zijn tweede gele kaart en was het gedaan met de strijd van het team van José Luis Ziganda.