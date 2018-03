Barça-geruchten zwellen aan: ‘Hij heeft niets verteld over een vertrekwens’

Antoine Griezmann wordt hevig gelinkt aan een vertrek bij Atlético Madrid, waarbij vooral Barcelona genoemd wordt als volgende bestemming. De Franse spits, die voor honderd miljoen euro op te pikken zou zijn bij los Colchoneros, zou azen op een transfer naar Catalonië, maar Enrique Cerezo gelooft niets van alle verhalen.

"Griezmann heeft een contract en kan niet tekenen bij een andere ploeg, dat zijn de feiten", wordt de president van Atlético geciteerd door onder andere Marca. "Hij heeft mij helemaal niets verteld over een vertrekwens, dus het zou mij erg verbazen als dit inderdaad zijn wens is. Wat wel zeker is, is dat ik jullie kan vertellen dat hij onder contract staat."

"Geen enkele andere club kan hem vastleggen zonder onze toestemming. En het is een lang contract. We moeten hier niet nerveus over zijn. Ik geloof dat hij gelukkig is en ook na dit seizoen voor Atlético wil spelen", concludeert Cerezo. Atlético neemt het donderdag op tegen Lokomotiv Moskou in de Europa League en verdedigt een 3-0 winst die is behaald in Spanje.

Diego Simeone wil niets weten van een favorietenrol voor Atlético als eindwinnaar. "We denken niet na over wat er kan gaan gebeuren in de toekomst", aldus de oefenmeester. "We bekijken het van dag tot dag. Alle wedstrijden zijn belangrijk. De media kunnen schrijven wat ze willen, maar onze focus is de volgende ronde halen. Dat is de realiteit op dit moment."