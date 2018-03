eDivisie: Feyenoord haakt aan en voegt zich bij traditionele top drie

eDivisie speelronde 10

Het blijft spannend in de top van de eDivisie. Na de winst van Ali Riza Aygün in de eerste seizoenshelft op de Playstation begon de Eindhovenaar ook zeer welvarend aan de Xbox-competitie. Dani Hagebeuk zinde na zijn beschamende vijfde plaats voor de winterstop echter op wraak en greep in speelronde acht de leiding in het klassement. Sindsdien doet alles Ali Riza er alles aan de koppositie te heroveren, maar ook de 4-2 overwinning op het VVV van Nick Cooiman was niet genoeg omdat ook Dani weer wist te winnen. Ajax kwam maar liefst driemaal op achterstand, maar wist uiteindelijk Frank van der Slot van Sparta Rotterdam met 3-6 aan de kant te zetten.

Dani toont driemaal veerkracht na achterstand



Samenvatting PSV – VVV (4-2)

Samenvatting AZ – FC Groningen (0-2)

Wedstrijd van de week

Aristote Ndunu heeft het lastig. Na het neerzetten van een uitstekende serie krijgt hij de laatste weken tik op tik en ook in speelronde tien moet hij weer toezien hoe hij de deksel op de neus krijgt. Nick den Hamer zette een nette 0-2 overwinning neer en heeft zich inmiddels stevig in het linkerrijtje genesteld. Door het puntverlies van de Alkmaarders zag Jaey Daalhuisen zijn kansen schoon en zette in Zwolle een overtuigde 1-4 overwinning neer tegen Stefan ‘PECMAN’ Vellinga. Door deze drie punten heeft Feyenoord zich van een plek weten te verzekeren in de inmiddels traditionele top drie en is hij met vijf punten achterstand en zeven speelrondes te gaan een outsider voor de titel.

Wedstrijd van de week: PEC Zwolle – Feyenoord



Samenvatting Excelsior – ADO Den Haag (2-1)

Samenvatting Vitesse – Heracles Almelo (2-3)

Samenvatting sc Heerenveen – FC Utrecht (2-3)

Samenvatting NAC Breda – Roda JC (0-3)

Samenvatting FC Twente – Willem II (1-0)

De stand in de eDivisie na speelronde 10



Doelpunt van de week

Er vielen 39 doelpunten in de negen wedstrijden van de tiende speelronden waarbij het wederom de top drie was die uit weer eens uit hun slof schoten. De mooiste goals kwamen dit keer echter bij de andere team vandaan. Zo staat Paskie Rokus van Vitesse op vier in de top vijf met een lekker schot tegen het Heracles Almelo van Bryan Hessing. Het is echter diezelfde Bryan die in die wedstrijd de mooiste van de week maakte met een geweldige knal vanaf randje zestien.

De vijf topgoals van deze week



Play like a Pro

Deze week schoven Emri Benli van FC Twente en Jaey Daalhuisen van Feyenoord aan bij Justus. Emre gaf een gouden tip om je te beschermen tegen de verguisde ‘kick-off glitch’ waardoor je na het scoren van een doelpunt vaak snel een tegentreffer te verwerken krijgt. Jaey legt uit hoe je eenvoudig je tegenstanders op het verkeerde been kunt zetten door een schijnschot te gebruiken.

Play like a Pro: Emre Benli

