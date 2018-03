Kwartfinale CL in gevaar voor basiskracht Barcelona door gebroken teen

Barcelona was woensdagavond met 3-0 te sterk voor Chelsea, waardoor de Catalanen zich kunnen gaan opmaken voor hun elfde kwartfinale van de Champions League op rij. Na afloop van het duel was het echter niet enkel hosanna in het Camp Nou, aangezien Sergio Busquets zich na een uur moest laten vervangen en naar nu blijkt weken aan de kant staat.

De controleur moest zich met nog een halfuur te gaan laten vervangen door André Gomes en Barcelona communiceert een dag later via de officiële kanalen dat Busquets waarschijnlijk drie weken niet beschikbaar zal zijn. De Spanjaard heeft een wond en een gebroken teen aan zijn rechtervoet opgelopen in het duel met the Blues.

Hoewel Barcelona met een voorsprong van acht punten op nummer twee Atlético Madrid op een zetel lijkt te zitten in LaLiga, komt de blessure van Busquets toch op een slecht moment. De kwartfinales van de Champions League, waar vrijdag voor geloot zal worden, worden op 3 en 4 april gespeeld, waarna de returns volgen op 10 en 11 april. Het zal een race tegen de klok worden voor de controleur om het eerste duel te halen, terwijl hij de competitieduels met Athletic Club en Sevilla hoe dan ook lijkt te missen.