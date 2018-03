Van Gaal: ‘Met hem als keeperstrainer had Courtois zijn benen gesloten’

Thibaut Courtois moest woensdag in Camp Nou tot drie keer toe vissen. De Belgische sluitpost werd tegen Barcelona een keer gepasseerd door Ousmane Dembélé en twee keer door Lionel Messi. Bij beide doelpunten van de Argentijn zag Courtois er niet goed uit; beide keren werd de sluitpost gepasseerd door zijn benen. Louis van Gaal vindt het twee blunders van de Chelsea-doelman.

"De wedstrijd werd op z'n kop gezet door die blunder van Courtois. Dat vind ik echt een grote blunder, die bal kon er gewoon niet in", zei Van Gaal bij Ziggo Sport. “Als hij Frans Hoek als keeperstrainer zou hebben gehad, had-ie zijn benen gesloten. Hij kon er gewoon niet in", aldus Van Gaal, die onder meer bij Barcelona en Oranje werkte met Hoek.

Chelsea hield Barcelona eerder op Stamford Bridge nog op een 1-1 gelijkspel. Woensdagavond waren de Catalanen niet opgewassen tegen Messi en consorten. Courtois was zich ook van zijn fouten bewust. “Ik rekende er niet op dat hij zou schieten. Ik was te laat om mijn benen te sluiten, dat is een fout van mij. Ze scoorden na fouten van ons. Maar buiten dat, denk ik dat we het goed hebben gedaan.”