Geen gas terug bij Arsenal: ‘Kijk naar Milan, Dortmund, Atlético Madrid’

Arsenal neemt het donderdag op tegen AC Milan en verdedigt een 0-2 overwinning dat het in Italië heeft behaald. Arsène Wenger heeft vertrouwen in de tweede ontmoeting met de ploeg van Gennaro Gattuso, maar geeft woensdag op de persconferentie aan dat hij geen enkele speler moet missen, behalve aanvaller Alexandre Lacazette.

“Sommige spelers hebben enkele tests gehad vanmorgen en iedereen is beschikbaar, behalve Lacazette”, vertelt de manager, geciteerd door verschillende Engelse en Italiaanse media. “Hij keert spoedig terug bij de training, ik denk dat hij er weer bij is na de internationale break. Hij is op de goede weg”, aldus Wenger, die zegt donderdag gewoon zijn beste team op te stellen.

“Ik wil in de Champions League zijn. De Europa League is erg sterk dit jaar. Kijk naar AC Milan, Borussia Dortmund, Atlético Madrid en nog veel goede Franse clubs. Deze competitie is sterker dan ooit. Het zit allemaal dicht bij elkaar.” Wenger hoopt dat Jack Wilshere, die komende zomer uit zijn contract loopt, alsnog gaat bijtekenen: “We hebben een voorstel gedaan. Ik wil dat hij blijft.”

De Engelsman ging op de persconferentie niet in op zijn contractstatus, maar liet wel zijn licht schijnen op de kracht van Milan: “We kunnen de voet niet van het gaspedaal halen. We gaan de wedstrijd in alsof we nog maar op 0-0 staan (in plaats van 0-2 voorsprong, red.). Milan is een kwaliteitsploeg. We zijn nog maar een paar wedstrijden verwijderd van de finale. Hopelijk gaan we het redden."