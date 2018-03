Van Marwijk: ‘Weet niet of ik het net zo had aangepakt als Koeman nu doet’

De aankomst van de Oranje-internationals bij Huis ter Duin was in de afgelopen decennia een geliefd media-moment, maar Ronald Koeman breekt in de eerste maanden van zijn bondscoachschap met deze traditie. De nieuwe keuzeheer kiest ervoor om de activiteiten van het Nederlands elftal te verhuizen naar de KNVB Campus in Zeist en heeft aangegeven dat media en fans alleen nog welkom zijn tijdens het eerste kwartier van een training, terwijl hij ook vaker besloten wil oefenen.

“Ik wist van tevoren dat we het niet iedereen naar de zin konden maken en op een later tijdstip zal ik uitvoeriger uitleggen waarom we het op deze manier gaan doen. In essentie gaat het maar om één ding: voetbal is topsport en zo benaderen we het ook. Ik heb in het buitenland gewerkt en daar gaat het niet anders en volgens mij zie je in Nederland ook steeds meer clubs wat vaker besloten trainen”, legt Koeman, die denkt dat er nog genoeg momenten overblijven voor de media, uit in gesprek met Voetbal International.

Bert van Marwijk, tussen 2008 en 2012 bondscoach van het Nederlands elftal, snapt de beslissing van Koeman wel. Hij geeft aan dat een bondscoach vaak maar twee dagen heeft om echt met een selectie te trainen en denkt dat Koeman dat in alle vrijheid wil doen. Met geheimhouding heeft dat volgens Van Marwijk weinig te maken: “Alles lekt toch uit. Tijdens het WK in Zuid-Afrika trainden we ook besloten, maar zagen we in een flatgebouw aan de overkant fotografen zitten. ‘Kom allemaal even in de middencirkel staan’, zei ik, ‘en zwaai maar even naar ze.’”

Van Marwijk geeft net als Koeman aan dat het in het buitenland heel gebruikelijk is om besloten te trainen, al heeft een bondscoach volgens de huidige trainer van de nationale ploeg van Australië ook altijd te maken met de cultuur van een land: “Ik stoorde me nooit aan media langs het trainingsveld en spelers heb ik er ook niet over horen klagen. Dus gezien de nieuwe start die Oranje maakt, begrijp ik Koeman, maar ik zeg erbij dat ik niet weet of ík het ook zo zou hebben aangepakt.”