110-voudig international valt buiten de boot bij Spanje: ‘Heb nog altijd hoop'

Cesc Fàbregas dreigt voor het eerst sinds 2004 een eindtoernooi te moeten missen met Spanje. De middenvelder was jarenlang een vaste waarde in de nationale selectie van het Zuid-Europese land, maar zijn laatste interland dateert inmiddels van alweer bijna twee jaar geleden. Bondscoach Julen Lopetegui liet Fàbregas na het EK in Frankrijk telkens links liggen, maar de spelmaker hoopt zich de komende maanden alsnog in de kijker te kunnen spelen voor het WK van aankomende zomer in Rusland.

De middenvelder van Chelsea speelde zijn laatste interland op het EK onder Vicente del Bosque in de verloren achtste finale tegen Italië. Del Bosque werd na het toernooi in Frankrijk vervangen door Lopetegui en die geeft de voorkeur doorgaans aan andere middenvelders. "Ik ben geen speler die de handdoek in de ring werpt. Op de één of andere manier heb ik nog altijd stille hoop, maar ik weet dat het moeilijk gaat worden", vertelt Fàbregas in gesprek met Goal. "Ik ben al lange tijd niet meer betrokken bij de nationale ploeg."

Fàbregas maakte in maart 2006 zijn debuut voor Spanje en staat inmiddels op 110 interlands. Hij werd tweemaal Europees kampioen met La Furia Roja en won in 2010 ook het WK. De technicus zegt zich momenteel vooral te focussen op zijn club Chelsea, maar blijft hopen op een uitnodiging van Lopetegui. "Het zou misschien niet vreemd zijn om een beroep te doen op een speler die al vijftien jaar bij de selectie zit. Ze kennen me uiteraard, maar voor nu concentreer ik me op mijn club. Uiteindelijk is het onmogelijk om een uitnodiging te ontvangen als je niet goed presteert voor je clubs. Als ik opgeroepen word is dat perfect. Anders zal ik het team vanuit thuis aanmoedigen."