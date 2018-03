‘Heel moeilijke week’ bij Ajax: ‘Maakte eerste grote fout van mijn carrière’

Ajax kreeg onlangs het nieuws te horen dat Frenkie de Jong voorlopig aan de kant staat en Maximilian Wöber is vooralsnog de keuze van Erik ten Hag om het gat naast Matthijs de Ligt op te vullen. De verdediger deed dat voor de eerste keer tegen Vitesse en stond toen, anderhalve week geleden, aan de basis van een goal van de Arnhemmers. De Oostenrijker liet de bal in de door Ajax met 3-2 verloren wedstrijd van zijn voet afspringen, waardoor Bryan Linssen kon scoren.

“Het was een moeilijke week, een heel moeilijke week. Ik maakte in Arnhem de eerste grote fout van mijn carrière. Ik kan me geen grotere fout herinneren waar een doelpunt uit voortkwam. Het was een shit experience voor mij”, blikt Wöber terug in gesprek met Ajax Life. Ondanks die blunder behield Ten Hag het vertrouwen en liet hij Wöber afgelopen weekend ook starten tegen sc Heerenveen.

De stopper geeft aan veel geleerd te hebben van zijn fout in GelreDome, al voelde hij zondag wel meer druk dan normaal: “Ik stak mijn hoofd in het zand en wilde voetballen alsof er niets was gebeurd. We speelden de laatste weken niet zo goed als we kunnen, maar lieten zien dat we nog steeds potentie hebben. We kunnen dus wel een goede wedstrijd op de mat leggen.”

Hoewel Ajax met een 4-1 overwinning optimaal profiteerde van de verrassende 5-0 nederlaag die PSV zaterdag leed tegen Willem II, weet Wöber, die voelt dat er op de tribunes van de Johan Cruijff ArenA wordt gehunkerd naar een prijs, dat de kans dat de Amsterdammers het gat van zeven punten in het restant van het seizoen nog weten te dichten minimaal is: “Als zij geen fouten meer maken, is het gespeeld. We moeten in ieder geval zorgen dat we tweede worden.”