‘Droomkandidaat van ‘bijna iedere Ajacied’ weigerde rentree bij Ajax’

Danny Blind wordt door Ajax voorgedragen om toe te treden tot de raad van commissarissen van de club. De aandeelhouders zullen op een buitengewone algemene vergadering op maandag 23 april een besluit nemen over zijn aanstelling. De voormalig bondscoach van Oranje moet de opvolger worden van Theo van Duivenbode, die in augustus vorig jaar opstapte uit onvrede over het technische beleid van de Amsterdamse club.

De grootaandeelhouder (de vereniging Ajax) en de ondernemingsraad van Ajax steunen de voordracht van Blind, die volgens De Telegraaf echter niet op een shortlist stond. De rvc en de bestuursraad hadden volgens het dagblad een lijst samengesteld met drie potentiële technisch commissarissen, waaruit de directie een keuze kon maken: Henk ten Cate, Morten Olsen en Edo Ophof. Bij Ten Cate, coach van Al-Jazira, was de afstand Abu Dhabi-Amsterdam echter te groot, de 68-jarige Olsen werd als te oud beschouwd en Ophof werd als te licht beoordeeld. Louis van Gaal werd eerder als te dominant gezien.

Bovenaan de verlanglijst 'bij bijna iedere Ajacied' stond Frank Rijkaard, zo schrijft De Telegraaf. In gesprekken met de oud-voetballer werd wederom duidelijk dat hij geen ambitie meer heeft om een officiële functie te bekleden. De naam van Blind werd aanvankelijk niet genoemd, omdat bijna iedereen ervan uit ging dat diens benoeming gevoelig zou liggen, in verband met een rechtszaak in 2012. Bestuursraad-lid Dick Schoenaker verzekerde de commissarissen van niet toen rvc-voorzitter Leo van Wijk op verzoek van de directie met Blind op de proppen kwam.

Blind speelde als verdediger tussen 1986 en 1999 372 competitieduels voor Ajax. Daarna werd de oud-international van Oranje directeur spelersbeleid, jeugdtrainer, hoofd jeugdopleiding en hoofdtrainer in Amsterdam. Blind ging in 2011 opnieuw als technisch directeur aan de slag toen de toenmalige beleidsmakers van Ajax met Van Gaal als algemeen directeur verder wilden. Wijlen Johan Cruijff stapte met enkele jeugdtrainers naar de rechter en wist de benoeming van Van Gaal te voorkomen. Blind besloot zijn functie toen neer te leggen.