Dumfries kijkt terug op zware middag in ArenA: ‘Hij is verschrikkelijk snel’

SC Heerenveen ging zondagmiddag met 4-1 onderuit in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax. Denzel Dumfries had een zware middag, erkende hij na afloop in gesprek met FOX Sports. De rechtsback stond tegenover Justin Kluivert, die volgens Dumfries een goede wedstrijd speelde.

“Ik vond dat hij vandaag goed speelde”, aldus de bewaker van Kluivert zondag. Dumfries had veel moeite met het spel van de Ajax-aanvaller. "Ik had een mindere dag. Hij is gewoon een heel goede speler. Het is altijd lastig. Ik denk dat hij verschrikkelijk snel is en een goede aanname heeft. In de een-op-een is hij ook lastig, maar we hebben het zelf laten gaan.”

Na de nederlaag tegen Ajax is Heerenveen afgezakt naar de elfde positie op de ranglijst. Dumfries vindt dat zijn club hoger hoort te staan. "Wij moeten onze rug rechten. Er zijn hierna nog zeven wedstrijden”, klinkt het. “We moeten optimaal presteren. Het was niet voldoende van onze kant, zo eerlijk moet je zijn. Als je kijkt naar de spelers die we hebben moeten we hoger staan. Dat weten we ook. We moeten de laatste zeven wedstrijden ingaan en optimaal presteren. Wij zijn aan onszelf verplicht om de play-offs te halen."