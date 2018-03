Ten Hag passeert aanvoerder: ‘Daar speelt hij een belangrijke rol in’

Ajax gaat zondagmiddag tegen sc Heerenveen proberen om optimaal te profiteren van de nederlaag die PSV zaterdagavond leed tegen Willem II, maar zal dat zonder aanvoerder Joël Veltman doen. Nieuwkomer Rasmus Nissen Kristensen krijgt van Erik ten Hag de voorkeur op de rechtsbackpositie en de trainer hoopt dat de Deen iets kan brengen dat Veltman niet in zijn spel heeft.

“We willen wat meer dynamiek aan de rechterflank. We willen een andere beleving. De resultaten van de afgelopen twee wedstrijden waren niet wat we wilden. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten: die resultaten passen niet bij Ajax”, legt de trainer uit bij FOX Sports. “Met Rasmus willen we meer initiatief tonen aan de rechterflank. Natuurlijk heeft een aanvoerder iets meer krediet, maar dit hoeft geen definitieve keuze te zijn.”

Ten Hag noemt Veltman een zeer gewaardeerde speler, die zijn sporen al meer dan heeft verdiend: “Een uitstekende speler voor Ajax, maar vandaag speelt een ander. Hij was er natuurlijk niet gelukkig mee en het zou ook slecht zijn als hij dat wel zou zijn. Maar ik denk dat hij een speler is die weet hoe het werkt in het voetballen”, gaat de trainer verder.

Voor Veltman vormt het verlies van zijn basisplaats de tweede domper in een paar dagen tijd, aangezien hij ook geen deel uitmaakt van de voorselectie van Oranje die bondscoach Ronald Koeman eerder deze week bekendmaakte: “Natuurlijk hebben we daarover gesproken, dat is ook heel vervelend. Maar uiteindelijk moeten we een keuze maken en spelers moeten hun verantwoordelijkheid in hun prestaties nemen. We moeten dit niet alleen op Joël betrekken, maar het gaan om een teamprestatie en daar speelt hij wel een belangrijke rol in. Zeker als aanvoerder.”

Doordat Veltman op de bank begint, moet er ook een andere aanvoerder aangewezen worden en de achttienjarige Matthijs de Ligt krijgt daarin de voorkeur boven de routiniers Lasse Schöne en Klaas-Jan Huntelaar: “Het is een bewuste keuze. Hij heeft in zijn persoonlijkheid en spel grote stappen gezet. We willen naar een winnende cultuur en daar speelt hij een belangrijke rol in. Het zegt wel iets over hem.”