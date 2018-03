Uitslag van PSV bereikt Venlo: ‘Ja, verrassend, dat biedt mogelijkheden’

VVV-Venlo verloor zaterdagavond met 2-3 van Excelsior en Maurice Steijn kan leven met die nederlaag. De trainer van de Limburgers vond de overwinning voor het bezoek uit Kralingen namelijk verdiend, zei hij tegenover FOX Sports.

“We kwamen heel gelukkig op 1-1, die uit het niets viel. In de tweede helft hoopte ik dat er een schepje bovenop gedaan werd. We incasseerden eenvoudig de 2-1. We hebben uiteindelijk te weinig aanspraak gemaakt op een punt of meer, zo reëel moet je ook zijn”, aldus de 44-jarige Steijn.

VVV is met 33 punten zo goed als veilig en staat op de twaalfde plaats. Desondanks is men niet van plan om het rustig aan te doen, benadrukt Steijn: “Wij willen zoveel mogelijk punten halen en zo hoog mogelijk eindigen. Vandaag is dat helaas niet gelukt.”

“We hadden niet de illusie dat we alle acht wedstrijden zouden winnen, wetende dat Excelsior uit uitstekend presteert. Die waren vandaag gewoon iets beter dan VVV en dan verlies je zo'n wedstrijd.” VVV neemt het volgende week op tegen Willem II en Steijn hoorde na afloop van de uitslag in Tilburg: “Ja, wel verrassend. Dat biedt mogelijkheden”, knipoogde hij.