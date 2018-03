De Jong met schaamrood op de kaken van het veld: ‘Dit is een incident’

PSV was zaterdagavond via Luuk de Jong dicht bij de openingstreffer, maar de spectaculaire omhaal van de aanvaller zeilde over. Hierna ging het helemaal mis met de ploeg uit Eindhoven, want Willem II won met liefst 5-0 in Tilburg. Aanvoerder De Jong zocht na afloop voor de camera van FOX Sports naar een verklaring.

“Dit doet heel veel pijn. We moeten beseffen dat dit een incident is, maar dat we dit nog wel even moeten voelen”, aldus De Jong. “We kregen gewoon geen grip op de wedstrijd en werden overlopen door Willem II, maar dan mag het nooit zoveel worden. Het was niet goed vandaag. Willem II gaf veel strijd en wij deden dat niet.”

PSV staat ACHTER tegen Willem II Tilburg, maar hier was Luuk de Jong toch heel dicht bij een goal ? Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 10 maart 2018

“Dit doet heel veel pijn als je op het veld staat. We hebben de gifbeker leeggedronken”, aldus de international van het Nederlands elftal. PSV leed de grootste nederlaag in competitieverband sinds 1964, toen Ajax met dezelfde cijfers te sterk bleek. PSV moet nu hopen dat Ajax zondag tegen sc Heerenveen ook een misstap begaat.