Genegeerde Oranje-international zet knop om: ‘Er is geen grotere test’

Erik Pieters ontbrak deze week tot zijn eigen teleurstelling in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de oefenduels van eind deze maand met Engeland en Portugal. De linkerverdediger focust zich zodoende weer op zijn club Stoke City, dat maandagavond op eigen veld het ongenaakbare Manchester City ontvangt.

Pieters is met Stoke City uit op eerherstel, nadat de eerste wedstrijd tegen the Citizens in oktober met liefst 7-2 verloren werd. "Er is op dit moment vermoedelijk geen grotere test", vertelt hij op de officiële website van zijn werkgever over het keurkorps van Josep Guardiola. "Het is een geweldige ploeg, met een geweldige manager, en ze gaan niet voor niks zo ruim aan kop in de Premier League, voor Liverpool en Manchester United."

"Ze zijn niet onverslaanbaar, maar we realiseren ons dat het ongelofelijk moeilijk gaat worden", vervolgt Pieters. "We moeten als ploeg hard werken en alles doen wat de trainer (Paul Lambert, red.) van ons vraagt. We spelen thuis voor eigen publiek en er zullen veel camera's op ons gericht zijn. Op het veld moeten we solide zoals altijd zijn en als we kansen krijgen, moeten we die pakken."

Stoke City heeft het de laatste weken lastig in de Premier League. De laatste vijf competitieduels leverden geen zege op, maar Pieters is vol vertrouwen in aanloop naar de krachtmeting met Manchester City. "We moeten sterk zijn en elke speler moet zijn persoonlijke duels winnen. Als we dat doen, wie weet. Laten we bovendien niet vergeten wat Wigan Athletic een paar weken geleden deed", besluit hij, refererend naar de FA Cup-uitschakeling van Manchester City door de Championship-club.