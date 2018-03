Reus slaat ‘beste clubs ter wereld’ af en tekent bij tot medio 2023

Marco Reus heeft zijn contract bij Borussia Dortmund verlengd tot medio 2023. Dat maakt BVB vrijdag bekend via de officiële kanalen. De vorige verbintenis van Reus liep na dit seizoen af, maar de 28-jarige spelmaker heeft de intentie om nog jarenlang voor Borussia Dortmund te spelen. "Dortmund is mijn thuis", zegt hij.

Volgens Dortmund werd Reus door 'meerdere topclubs' in de gaten gehouden. Van een vertrekwens was echter geen sprake. "Dortmund is mijn club", zegt Reus zelf. "Als kind droomde ik er al van om het zwart-geel te dragen en voor deze club te spelen. Ik zet mijn handtekening met volle overtuiging en als een duidelijk signaal richting de toekomst."

Reus pakte in 2017 zijn eerste grote prijs met Dortmund, maar de bekerfinale tegen Eintracht Frankfurt kende een bittere nasmaak. De aanvaller scheurde de achterste kruisband van zijn rechterknie deels af. Hij stond maanden buitenspel: pas vier weken geleden vierde Reus zijn rentree op het veld. Sindsdien was hij al goed voor drie doelpunten en twee assists.

"We zijn heel gelukkig met Marco", vertelt algemeen directeur Hans-Joachim Watzke. "Hoewel 's werelds beste clubs hem meermaals aanbiedingen hebben gedaan, heeft hij besloten om zijn contract nu al voor langere duur te verlengen. Ik heb een heel bijzondere band met hem. De gesprekken met Marco en zijn zaakwaarnemer waren vanaf het begin goed en constructief."