‘Hij heeft vanaf het eerste moment een bijdrage aan Ajax’ spel’

Nicolás Tagliafico heeft weinig tijd nodig gehad om zich aan te passen bij Ajax. De linkerverdediger kwam begin januari over van Independiente en heeft in de acht wedstrijden die hij in Amsterdam speelde, een prima indruk achtergelaten op de supporters. Ook Erik ten Hag is onder de indruk van de 25-jarige Argentijn.

De trainer noemde de ontwikkeling die Tagliafico doormaakt ‘heel goed’: “Vanaf het eerste moment heeft hij zich heel makkelijk aangepast en heeft hij een bijdrage aan het spel van Ajax geleverd. Zijn rol vult hij heel erg goed in. Hij is een voorbeeld van de manier hoe je moet verdedigen, maar ik denk ook hoe je als back aanvallende impulsen kan geven.”

“Als ik het goed begrepen heb, is hij daarvoor beloond en wordt hij voor de tweede keer opgeroepen voor het Argentijnse elftal. Dat zegt denk ik genoeg, want ik denk dat zij potentieel genoeg hebben en qua kwantiteit een heel goede selectie kunnen samenstellen. Als je je er dan via Ajax zo inspeelt, is dat een compliment”, aldus Ten Hag op de persconferentie.

Ajax nam Tagliafico voor vierenhalf miljoen euro over van Independiente en de transfersom kan door een doorverkooppercentage van vijftien procent verder oplopen. De back, die eerder ook bij PSV en Feyenoord in beeld was, komt uit de jeugdopleiding van Banfield en na een huurperiode bij Real Murcia kwam hij bij Independiente terecht. Voor die club kwam hij tot 103 wedstrijden.